Meteo: prima neve di stagione all’Abetone [FOTO]

Prima neve di stagione sulle cime dell’Abetone, località turistica sull’Appennino toscano, in provincia di Pistoia. Le temperature si sono notevolmente abbassate e le montagne che circondano la piu’ importante stazione sciistica dell’Appennino si sono imbiancate. Ancora troppo presto per parlare di apertura degli impianti – viene segnalato dall’Abetone – ma la nevicata in ottobre certamente e’ un buon auspicio per gli operatori, che attendono con ansia l’avvio della stagione sciistica per recuperare le perdite della prima parte dell’anno a causa del confinamento sanitario (lockdown).