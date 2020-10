Meteo Piemonte: forti piogge nell’Alessandrino, registrati 131 mm a Bosio

Giornata di maltempo oggi nell’Alessandrino, ai confini con la Liguria: in meno di 24 ore sono stati registrati 131 mm di pioggia a Bosio, nella zona del parco delle Capanne Marcarolo, 85 a Carrega Ligure, 78 a Casaleggio Borio.

La rete delle stazioni meteo di Arpa regionale ha registrato anche 67.4 mm a Cossogno, 62.9 a Montecristese, 62.8 a Cursolo-Valle Cannobina.

Nuvole e piogge non lasceranno in Piemonte fino alla serata di oggi, con miglioramento dalla notte.