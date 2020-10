Mirtillo rosso, il frutto ‘miracoloso’: proprietà benefiche, valori nutrizionali e controindicazioni

Sono sempre più numerose le persone che si rifugiano nella corretta alimentazione per prevenire e curare problemi fisici e malattie. Una buona salute deriva molto spesso da ciò che mangiamo. Tantissimi sono i cibi che non conosciamo a fondo, in particolar modo i frutti, con tutte le loro varianti e le loro proprietà.

Oggi andiamo alla scoperta del mirtillo rosso, o cranberry: si tratta di un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Ericaceae, originario del Nord America. L’arbusto fiorisce, solitamente nel mese di giugno, per poi dare vita a delle bacche di colore rosso che diventano mature a settembre.

Queste bacche aiutano a curare e prevenire diversi fastidi e sono ricche di proprietà:

antinfiammatorio e antiossidante: le bacche contengono flavonoidi, ellagitannini, fenolici e antocianidine utilissimi per problemi di stomaco, alla vescica, al fegato e diabete. Il mirtillo rosso è diffusissimo per combattere le infezioni ella vie urinarie, frequenti nelle donne. Il frutto aiuta a prevenire e alleviare i fastidi della cistite: le proantocianidine contenute nelle bacche rallentano la produzione batterica e rende più acide le urine, creando un ambiente sgradevole per i batteri

utilissimo per le donne in gravidanza: il mirtillo rosso aiuta le donne in dolce attesa ad assumere Vitamina C e Vitamina E, utilissime per prevenire la pre-eclampsia, evitando così i parti prematuri

aiuta il sistema circolatorio

antitumorale: le sue sostanze diminuiscono il rischio di cancro, le proantocianidine presenti nel succo di mirtillo rosso rallentano e bloccano la crescita delle cellule tumorali

dimagranti: aiutano la digestione ed il metabolismo e contengono pochi zuccheri

antinfluenzali: contiene molta vitamina C e aiuta a prevenire raffreddori e influenze

è un grande alleato della salute orale: cura le gengiviti

Quali sono le controindicazioni dell’uso del mirtillo rosso? Un consumo eccessivo di succo di mirtillo potrebbe provare problemi di stomaco e diarre e aumenta il rischio di calcoli ai reni. Quali sono i valori nutrizionali del mirtillo rosso?

Una quantità pari a 100 g di mirtillo rosso apporta solo 46 kcal:

proteine (0,46 g)

grassi (0,13 g), fra cui 8 mg di acidi grassi saturi, 18 mg di acidi grassi monoinsaturi e 55 mg di acidi grassi polinsaturi

carboidrati (11,97 g), fra cui 4,27 g di zuccheri

In 100 g di mirtillo rosso sono presenti: