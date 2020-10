Gire di vite per le misure anti Covid in Germania, Merkel: “Il virus corre, dobbiamo agire adesso”

“Il ritmo del virus e della diffusione e’ particolarmente veloce. Viviamo una crescita esponenziale dei contagi”. Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa dopo l’incontro con i Laender, annunciando “misure dure”. “Se il ritmo resta questo si potra’ arrivare al sovraccarico del sistema sanitario – ha spiegato -. E’ assolutamente chiaro che dobbiamo agire e adesso per evitare un’emergenza sanitaria nazionale“. La cancelliera ha parlato di “una crescita esponenziale dei contagi” in Germania, definendo quella presente una “situazione seria”. Pertanto, per riuscire a contrastare la diffusione del virus e’ necessaria “un grande sforzo nazionale”.

"Queste sono misure dure", ha ammesso la Merkel, riconoscendo che il 75% delle infezioni da coronavirus nel Paese non è più tracciabile.