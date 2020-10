Modella brasiliana scomparsa da un anno: Eloisa Fontes ritrovata in stato confusionale in una favela di Rio de Janeiro

Non tutti conoscono la storia di Eloisa Fontes, modella 26enne brasiliana. Entrata nel mondo della moda a soli 18 anni, grazie ad una foto che le ha permesso di volare a New York per calcare le passerelle di grandi stilisti, come per esempio Dolce & Gabbana, Eloisa ha bruciato troppo le tappe, vivendo troppo intensamente e in fretta la sua carriera da modella.

Madre di una bambina di 7 anni, Eloisa è scomparsa da quasi un anno. Cancellati i profili social e buttato via il telefono cellulare, Eloisa non ha più lasciato sue tracce, lasciando l’ex marito e collega Andre Birleanu e la figlia. Un episodio che era già accaduto all’inizio del 2019, ma la modella era stata ritrovata 5 giorni dopo la sua scomparsa dalla polizia in stato confusionale, tornando così dalla famiglia.

“Problemi psicologici, troppo stress“, queste le motivazioni della sua scomparsa secondo lo staff della modella, che ha poi smesso di lavorare.

Nei giorni scorsi la svolta: la modella è stata avvistata in una favela di Rio de Janeiro, mentre vagava per Morro do Cantagalo in stato confusionale. Scalza e seminuda, Eloisa Fontes è stata notata da alcuni senzatetto che hanno segnalato la sua presenza alle forze dell’ordine che l’hanno immediatamente soccorsa e messa in sicurezza. Forse, alla base della sua fuga, anche il difficile rapporto con l’ex marito, che però chiarisce: “non sono mai stato violento, è lei che ha abbandonato sua figlia“.