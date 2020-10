Una nuova soluzione per il monitoraggio dei siti strategici sviluppata da Airbus ed Earthcube

Airbus ha unito le forze con Earthcube, società francese specializzata nell’analisi di dati geospaziali tramite Intelligenza Artificiale (IA), per sviluppare e commercializzare “Defense Site Monitoring”, una soluzione online per il monitoraggio di siti strategici dedicata ai player del settore della Difesa, che combina immagini satellitari avanzate e intelligenza artificiale.

La nuova soluzione “Defense Site Monitoring” unisce l’esperienza di Earthcube nell’identificazione automatica degli oggetti, con immagini Airbus ad alta risoluzione: oggi 50 cm di risoluzione con Pléiades e dal prossimo anno 30 cm di risoluzione con Pléiades Neo. Gli algoritmi utilizzati sono già in grado di rilevare, identificare e classificare automaticamente aeromobili e navi, sia civili che militari.

“Airbus è un partner strategico per la Difesa francese ed europea, al servizio della sovranità nazionale, fornendo soluzioni di intelligence affidabili e sicure. Con il “Defense Site Monitoring”, centinaia di siti di interesse saranno monitorati e analizzati giornalmente, grazie alla reattività e all’agilità dei nostri satelliti e agli algoritmi AI di Earthcube, che sono in grado di elaborare gigabyte di dati.” Ha detto François Lombard, Direttore delle attività di intelligence di Airbus Defence and Space.

“In qualità di leader europeo nell’elaborazione dei dati AI, Earthcube mira a lavorare con i principali attori industriali che sono in grado di combinare la loro esperienza con l’eccellenza della nostra tecnologia in una logica di sempre maggiore valore aggiunto. Siamo molto orgogliosi di “Defense Site Monitoring” e di questa partnership con Airbus, che illustra perfettamente questa ambizione condivisa “ha dichiarato Arnaud Guérin, Presidente e co-fondatore di Earthcube.

Gli analisti di immagini accedono al “Defense Site Monitoring” tramite un’area completamente protetta sulla piattaforma digitale Airbus OneAtlas. Ciò consente loro di monitorare le proprie aree di interesse e ricevere avvisi automatici e report di analisi delle tendenze.

Grazia la loro collaborazione, Airbus ed Earthcube confermano un vero know-how europeo e una capacità di soddisfare le esigenze più esigenti dei servizi di intelligence e delle nostre truppe impegnate nei vari teatri operativi.