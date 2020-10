Intervento del Soccorso Alpino Valdostano questa mattina poco dopo mezzogiorno sulla via normale del Grand Flambeau, Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti caduti. Si tratta di due uomini di nazionalità italiana, la guida alpina e il cliente, scivolati per circa 70 metri.I due pazienti, rispettivamente di 54 e 50 anni, sono stati presi in carico dal Pronto soccorso e sono in fase di diagnosi.