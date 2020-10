Il Soccorso alpino valdostano sta procedendo al recupero del corpo di un uomo precipitato in un canalone a circa 150 metri di dislivello sopra Courmaison, in Valle d’Aosta, lungo il sentiero che conduce al lago Licony. Da quanto si apprende, potrebbe trattarsi della persona dispersa da ieri sera e per la quale e’ stato attivato il piano di ricerca regionale. Per le operazioni di recupero, a causa della natura impervia del terreno, i soccorritori stanno impiegando il verricello.