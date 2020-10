“Mi hanno rotto i coglioni, miserabili!”, Jole Santelli aveva ragione: messaggi raccapriccianti sui social dopo la sua morte [FOTO]

Questa mattina la tragica notizia della precoce scomparsa di Jole Santelli: la governatrice calabrese è morta a 51 anni dopo una battaglia di 6 anni contro un tumore all’utero. Durante la sua lotta contro la malattia, Jole Santelli ha dovuto anche fare i conti con gente davvero maligna e commenti altrettanto cattivi, gli stessi che arrivano anche oggi, nel giorno della sua morte.

Al peggio non c’è mai fine e sui post social riguardanti la scomparsa della governatrice calabrese si leggono commenti davvero sconcertanti: “una pezza di merda in meno”, “una fascista mafiosa in meno. Ciò detto riposi in pace e si faccia perdonare da Dio”, “Non che sia una grossa perdita però..”