Morto il Governatore della Regione Calabria Jole Santelli: aveva 51 anni, combatteva con un tumore all’utero

E’ morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Aveva 51 anni ed era malata da tempo: combatteva con un tumore all’utero da molti anni. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella notte in modo improvviso: ieri aveva avuto regolarmente incontri politici e stava bene. E’ deceduta nella sua abitazione di Cosenza nella notte: a scoprirlo è stata la sorella.

Era la prima donna presidente della Regione Calabria, era stata proclamata il 15 febbraio 2020 quando era rimasta per diverse settimane completamente afona dopo la campagna elettorale. A fine aprile aveva fatto molto discutere la sua ordinanza che consentiva ai locali con i tavolini all’aperto di riaprire quando ancora in Italia c’era il lockdown totale per il Coronavirus in quanto la Calabria era da settimane a zero casi: la scelta venne poi impugnata dal Governo. Adesso, in base al comma 6 dell’Articolo 33, per la Regione Calabria si procederà a nuove elezioni.

Jole Santelli, da sempre in Forza Italia, prima di diventare presidente della Regione, è stata a lungo deputata. La prima elezione alla Camera risale al 2001. Nella sua carriera politica è stata sottosegretaria al ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonchè sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta. Laureata all’Università La Sapienza di Roma, era iscritta a Forza Italia dal 1994.

“Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare” . Con queste parole, Jole Santelli, il 12 gennaio scorso durante la campagna elettorale per le Regionali calabresi, raccontava la sua malattia. “Quando una persona subisce un attacco violento alla propria vita – prosegue – quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei. Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi. Quando Silvio Berlusconi – sottolinea- mi offre la candidatura ringrazio felice, ma chiedo due minuti prima di accettare. Chiudo la telefonata e formo il numero del mio oncologo: posso candidarmi? Posso onorare il mandato quinquennale? Il medico risponde: non solo puoi candidarti ma mi auguro che io possa essere il tuo consulente negli anni della presidenza”. “La malattia – aggiunge – ti dà dolori ma ti fa un grande regalo: ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non avere paura di niente, a non rispettare più le convenienze. La malattia, oltre alla disgrazia, mi ha dato la fortuna di non avere paura della libertà, di essere libera e di sentirmi tale. E non ho paura del coraggio che serve perchè quello l’ho dovuto conoscere così bene che è diventato un amico fraterno”, conclude Santelli.

“Jole Santelli ha dimostrato di essere una grande combattente“. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di Italia viva (Iv), commentando la notizia della morte della presidente della Regione Calabria, deceduta nelle scorse ore. “Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli – scrive Renzi -, una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze piu’ sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia“, conclude.

“Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte. Quello per la sua perdita e’ un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, manchera’ a tutti noi, ma soprattutto manchera’ a tutti i calabresi. Addio Jole“. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole“. Così su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Profondo cordoglio” per la morte della governatrice della Calabria, Jole Santelli, viene espressa anche da Pierpaolo Sileri. “Una donna forte, che non si e’ tirata indietro neanche un attimo nonostante la malattia“, aggiunge il vice ministro M5s alla Salute che si dice anche “vicino alla famiglia“.

“Jole Santelli è stata una donna coraggiosa che abbiamo avuto l’onore e la fortuna di avere sempre accanto. Una donna di una forza straordinaria che ha dovuto alla fine arrendersi a una malattia che aveva sconfitto più volte“. La presidente dei senatori di Fi Anna Maria Bernini apprende in diretta tv ad Agorà sui Raitre della morte della presidente della regione Calabria Jole Santelli, sua compagna di partito, visibilmente stravolta e trattenendo a fatica le lacrime. “La sua battaglia contro una malattia che la affliggeva da tempo – ha detto Bernini – è stata una cosa straordinaria ed esemplare. E’ riuscita a sconfiggerla più volte ed è stata lei a trasformarsi in perno rassicurante della sua famiglia quando la brutta notizia la ha raggiunta. E’ stata lei e solo lei ha decidere di affrontare la campagna elettorale vincente per guidare la regione Calabria anche quando i medici la sconsigliavano per non disperdere energie e e forze. La sua risposta è stata chiara e determinata: ‘Sono cresciuta nella malattia e con la malattia. La malattia mi ha reso più forte e ho la forza per combattere anche questa sfida‘”.

“Sono sconvolta dalla notizia della morte di Jole Santelli. E’ stata mia avversaria politica da sempre, ma è una donna forte che ha affrontato un calvario importante. Sono vicina alla famiglia“. E’ quanto ha detto Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al webinar ‘Muoversi nel futuro’, commentando la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

“All’improvviso ci ha lasciato Jole Santelli. Un dolore profondo pervade tutta la comunita’ di Forza Italia. Perdiamo una amica, una grande donna, una protagonista della politica italiana, amata dal suo popolo calabrese al quale ha dato tutta la sua vita“. Lo scrive su twitter Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia.

“Quello che mi sorprende e mi lascia sgomenta è il mistero della vita. Lei che ha lottato tanto per il sogno di una Calabria migliore, proprio ora se ne va“. E’ commossa e ancora incredula Paola Binetti, senatrice dell’Udc che all’Adnkronos affida il suo ricordo di Jole Santelli, la governatrice della Calabria trovata morta questa mattina. “Io e lei abbiamo condiviso anni alla Camera – spiega Binetti – era una donna di destra ed è stata una lottatrice fino in fondo. Sono molto turbata..“.