Il mondo Disney piange la scomparsa di Marge Champion: morta a 101 anni la ballerina che ispirò Biancaneve

Tutto il mondo Disney e chi lo ama, piange la scomparsa di Marge Champion. Ballerina, coreografa ed attrice, la donna è morta ieri a Los Angeles, all’età di 101 anni. Quale è il collegamento di Marge con la Disney? Nel 1936 è stata notata per la sua grazia di ballerina dai disegnatori di Walt Disney, che l’hanno scelta per riprendere le movenze dei personaggi dei Grandi Classici. Primo fra tutti quello di Biancaneve, ma non solo: le sue movenze sono state usate anche per la Fata Turchina in Pinocchio, per l’ippopotamo ballerino in Fantasia e per Mr Stock in Dumbo.

Nel 1943 fece il suo debutto a Broadway, palco che abbandonò solo nel 2001. Nella sua vita fu sposata tre volte. La prima con l’animatore Disney Art Babbitt (1937-1940); la seconda (1947-1973) con Gower Champion, dal quale ebbe due figli Blake e Gregg; la terza,nel 1977, con il regista Boris Sagal, che morì per un fatale incidente sul set nel 1981. Nella sua vita Marge Champion fu coreografa per il teatro musicale, il cinema e la televisione e vinse anche un Emmy Award nel 1975 per le migliori coreografie in ‘Queen of the Stardust Ballroom‘.