E’ morto il figlio di John Legend: tragedia per il cantante statunitense! Cos’è successo al piccolo Jack?

Un risveglio terribile: dagli Stati Uniti arriva una notizia davvero tragica. Chrissy Teigen, moglie di John Legend, ha perso suo figlio. La modella 34enne, moglie del cantante statunitense, era alla sua terza gravidanza e nei giorni scorsi era stata ricoverata per dei problemi: “ogni volta che andavo in bagno sanguinavo. E sanguinavo anche stando sdraiata. Era come se avessi aperto un rubinetto al minimo lasciandolo aperto. State tranquilli, i medici sanno quello che fanno“, aveva rassicurato così i fan nelle sue Storie Instagram.

Qualcosa però è andato storto: la placenta di Chrissy era debole e, purtroppo, la modella ed il cantante sono stati costretti a dire addio al loro figlioletto. Jack: questo il nome scelto per il piccolino.

“Siamo scioccati, è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino ció di cui aveva bisogno, nonostante sacchetti e sacchetti di trasfusione di sangue. Non è bastato. Di solito non scegliamo i nomi dei nostri bambini finché non nascono, ma per noi tu eri Jack. E lo sarei per sempre. Hai combattuto duramente fino all’ultimo per far parte della nostra famiglia. Jack, mi dispiace che non siamo riusciti a darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre. Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri figli Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che abbiamo vissuto. Ogni giorno può essere pieno di sole. In questi giorni più bui piangeremo tutte le nostre lacrime, ma ci abbracceremo e ameremo più forte e ce la faremo”, con queste parole la modella ha raccontato sui social il dolore che sta affrontando in questo momento insieme al marito.

Un aborto spontaneo, impossibile da evitare: il piccolo Jack non ce l’ha fatta e tutti noi siamo vicinissimi ai suoi genitori in questo momento tragico.