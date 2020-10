Lutto in casa Totti: il Coronavirus si porta via Enzo, papà del ‘Pupone’

Il coronavirus non risparmia proprio nessuno! E se c’è ancora chi pensa che personaggi famosi, politici, sportivi, cantanti o personaggi dello spettacolo siano privilegiati, perchè trattati ‘con i guanti’ per la loro notorietà, si sbaglia di grosso. Tutta Roma si stringe attorno a Francesco Totti per la sua grave perdita. L’ex capitano giallorosso piange la scomparsa di papà Enzo, deceduto questa mattina all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove era ricoverato. Fatali, per il 76enne, sono state le conseguenze del Covid-19.

“Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti”, questo il messaggio di cordoglio della Roma sui social a Totti.