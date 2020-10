Morto a 38 anni il figlio del sultano del Brunei: addio al principe Azim, amico delle star

Il sultano del Brunei a lutto: è morto il 24 ottobre il figlio 38enne. Ad annunciarlo è stato il governo, ma non sono state rese note le cause del decesso, da ritrovare, secondo i media locali, in una malattia contro la quale il principe Azim combatteva da tempo.

Sesto figlio del sultano Hassanal Bolkiah, Azim si era guadagnato una reputazione da produttore cinematografico ad Hollywood, dove aveva tanti amici. Noto per i suoi party con ospiti del calibro di Mariah Carey e Pamela Anderson, il principe Azim aveva una fama da playboy.

“Azim, ti voglio bene e inshallah non soffrirai piu’“, ha scritto su Instagram l sorella di Michael Jackson.I funerali si sono svolti il 24 ottobre e Brunei è entrato in una settimana di lutto nazionale.