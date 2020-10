Morto l’illusionista scettico James Randi: addio al più grande indagatore dei misteri dell’occulto

E’ morto all’età di 92 anni, in Florida, James Randi, illusionista canadese naturalizzato, tra i più noti cacciatori di bufale, maghi e santoni a livello mondiale.

Considerato il più grande indagatore di misteri dell’occulto, è deceduto martedì scorso “per cause naturali legate all’età“, secondo un post sul sito della James Randi Educational Foundation, impegnata nella divulgazione scientifica e a smascherare coloro che “spacciano all’opinione pubblica credenze sul paranormale e il soprannaturale“.

Randi è stato un popolare “smascheratore” di fenomeni presentati come paranormali, in realtà frutto di frode o di trucchi di illusionismo.

Randi ha fondato il Csicop (Comitato per l’Indagine Scientifica del Presunto Paranormale) che nel corso degli anni ha raccolto illustri personalità come Isaac Asimov, Carl Sagan, B. F. Skinner, Stephen Jay Gould e Murray Gell-Mann.

Nato James Hamilton Randall Zwinge, il 7 agosto 1928 a Toronto, in Canada, già a 18 anni si esibiva in numeri di illusionismo. In pochi anni è divenuto il più noto artista dell’evasione dopo la morte di Harry Houdini.