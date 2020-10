James Redford ha perso la sua battaglia contro il cancro: morto a 58 anni il figlio del famoso attore

Robert Redford piange la scomparsa del figlio maggiore: è morto a 58 anni James Redford, sceneggiatore, da sempre vicino alle cause umanitarie, schierandosi anche, insieme al padre, contro i negazionisti del Covid-19. Il figlio maggiore del noto attore statunitense e dell’ex moglie Lola Van Wagenen si è spento dopo due anni di lotta contro il cancro.

Ad annunciarlo è stata la moglie Kyle: “Jamie è morto oggi. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni“, ha scritto su Twitter.