Il Signor Distruggere a lutto: “hanno trovato mio padre morto in bagno”

In tantissimi conosceranno sicuramente il Signor Distruggere: Vincenzo Maisto, noto influencer napoletano. “Admin di una delle pagine più inutili di Facebook. Vivo le mie giornate esponendo la realtà oggettiva distruggendo di conseguenza i sogni altrui, cosa che mi rende cinico e odiato. Adoro il sarcasmo, l’ironia e l’umorismo nero. Con ogni probabilità hai sbagliato blog”, così si definisce sul suo blog, il Signor Distruggere ha raccontato oggi a tutti i suoi follower una tragedia.

E’ morto il padre di Vincenzo Maisto:”questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi“, si legge sulla pagina Facebook de Il Signor Distruggere.