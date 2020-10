Il sistema Mose è tutto sollevato: funziona! Venezia è al sicuro dall’alta marea [FOTO E VIDEO]

Il sistema Mose è tutto sollevato, separando così le tre bocche di porto della laguna di Venezia dal mare e impedendo alla marea di crescere. Di fatto il livello dell’acqua non sta crescendo. Lo comunica il Centro maree del Comune. Alle ore 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il ‘medio mare’ 69 centimetri. Il Mose sta dunque dimostrando la sua efficacia. Dopo la chiusura effetto delle paratoie alzate, si e’ fermata la crescita della marea in laguna. Il livello dell’acqua e’ cresciuto in maniera costante dai 70 centimetri delle 9 (misurazione a Punta della Salute) ai 74 delle 9.20, fino ai 77 delle 9.40, iniziando poi a calare e a stabilizzarsi attorno ai 70 centimetri. Alle 10.20 il centro maree del Comune di Venezia misura 68 centimetri.

“Il Mose e’ stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi. Pero’ per il momento siamo soddisfatti, incrociamo le dita. Possiamo vedere che in questo momento ci sono 70 centimetri di dislivello tra la marea fuori e dentro laguna. Adesso aspettiamo altre due ore di apporto, perche’ fino a mezzogiorno dovrebbe tirare vento di scirocco. Ma la differenza e’ evidente”. A dirlo, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, mentre osservava il funzionamento del Mose alla Bocca di porto di Malamocco, in un sopralluogo assieme al provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone.