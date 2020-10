Muore in ospedale e la famiglia non può vederla un’ultima volta: “Era positiva al Covid”. Familiari aggrediscono il medico

Un medico in servizio all’ospedale di Salerno è stato aggredito verbalmente dai familiari di una paziente morta poco dopo il suo trasferimento in ambulanza al nosocomio “Ruggi“. L’anziana donna, in base a quanto si apprende, sarebbe risultata positiva al test anti-Covid effettuato al suo arrivo in ospedale. Il quadro clinico è precipitato nel giro di poco tempo, e il decesso senza che si potesse fare nulla per salvarla. Gli operatori sanitari hanno dunque comunicato la notizia ai familiari, spiegando loro che, data la positività non avrebbero potuto vegliare il corpo e rivedere la loro congiunta. La circostanza ha scatenato l’ira dei familiari, facendo degenerare la situazione: alcuni di loro si sono scagliati contro il medico, aggredendolo. L’intervento dei carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari, e’ servito a riportare la calma. Al momento non risultano persone denunciate.