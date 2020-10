Musica, quale è stato il primo videoclip trasmesso da Mtv?

La musica entra nelle case di tutto il mondo ogni giorno. Radio, smartphone, ipod e televisioni trasmettono ogni giorno musica tenendoci compagnia in tanti momenti delle nostre impegnative giornate. Se oggi è normalissimo vedere in tv, o su youtube, i videoclip musicali delle canzoni, non è sempre stato così.

Quando è stato trasmesso il primo videoclip musicale? Era l’1 agosto 1981 quando Mtv, emittente neonata, ha trasmesso il primo videoclip musicale ed è stato quello della canzone Video Kill The Radio Star dei The Buggles.