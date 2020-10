Napoli, in piazza gli ‘ultimi’ del calcio: “noi abbandonati”

Duecentocinquanta persone schierate come una gigantesca squadra di calcio, per accendere i riflettori sulla crisi delle scuole e societa’ sportive bloccate dal Dpcm e per le quali al momento non e’ previsto alcun ristoro. In piazza del Plebiscito si sono ritrovati stasera i rappresentanti del calcio amatoriale e delle altre societa’ sportive campane ferme causa covid, a poche settimane dall’aver investito somme ingenti per l’avvio della stagione. “La serie A milionaria va avanti nonostante tutto – dicono – mentre chi pratica o insegna lo sport sul territorio, aggregando i giovani, si trova da un momento all’altro sull’orlo dell’abisso”. Quello dello sport amatoriale, hanno ricordato, e’ un comparto che da’ lavoro in Italia a circa mezzo milione di persone.