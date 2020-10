La NASA annuncia una “scoperta emozionante” sulla Luna: grande attesa in tutto il mondo per la conferenza stampa

Anche se prevista per il 2024, è già tanta l’attesa per la missione Artemis della NASA che riporterà l’uomo sulla luna, insieme alla prima donna. E in queste ore, il fermento è ancora maggiore tra gli appassionati di astronomia, in quanto la NASA ha annunciato una grande scoperta sulla luna, che comunicherà in una conferenza stampa lunedì 26 ottobre alle 17 italiane. L’agenzia spaziale americana definisce la scoperta, che si inserisce nel contesto della missione Artemis, come “emozionante”. Al momento non filtra nessuna informazione su quanto potrebbe essere annunciato.

A quella che si preannuncia come un’importante scoperta, la NASA è arrivata grazie a SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), un osservatorio aereo con un telescopio infrarosso di 2,5 metri montato su un Boeing747, in grado di osservare agli infrarossi l’universo a circa 12 km dal suolo. Questa altezza consente di evitare il disturbo per questa lunghezza d’onda causato dal vapore acqueo presente negli strati atmosferici.

Il Boeing sul quale è montato SOFIA è un 747SP modificato, di oltre 43 anni fa, diventato proprietà della NASA nel 1997 (ora registrato con la sigla N747NA). Durante i suoi lunghi voli notturni di 10 ore, SOFIA osserva lo spazio a lunghezze d’onda comprese tra il medio e il lontano infrarosso.

MeteoWeb seguirà l’annuncio e pubblicherà notizie aggiornate su questo importante annuncio spaziale. La conferenza stampa sarà trasmessa qui.