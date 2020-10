Natale 2020: quest’anno l’abete di Piazza San Pietro arriverà dalla Slovenia

Quest’anno l’abete natalizio che verrà posizionato in Piazza San Pietro arriverà dalla Slovenia: lo ha reso noto il Governatorato precisando anche che arriverà da Castelli, in provincia di Teramo, centro importantissimo per la ceramica fin dal XVI secolo, il Presepe che verrà allestito in Piazza San Pietro per il Natale 2020.

L’abete arriverà dal comune di Kočevje: è un abete rosso dell’altezza di 28 metri.

La tradizionale inaugurazione del Presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale, si terranno, con le limitazioni imposte dalla pandemia, in Piazza San Pietro, venerdì 11 dicembre, alle 16:30.