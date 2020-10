Nicola Di Bari ricoverato al San Raffaele: “Ha temuto per la sua vita, ma ora è fuori pericolo”

In miglioramento le condizioni di salute del cantante Nicola Di Bari, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto ad un intervento al cuore: lo ha confermato all’Adnkronos il manager dell’artista, Franco Mariello, precisando che “adesso è fuori pericolo e la situazione è stazionaria. Può succedere di tutto ma sembra che si stia ristabilendo. Grazie a Dio la cosa pare che sia rientrata. Ora sta facendo ulteriori visite e accertamenti. All’inizio è andato tutto bene, poi ci sono state delle complicazioni e Nicola Di Bari ha temuto per la sua vita. Per questo mi ha chiesto di dare notizia sulle sue condizioni“.