Nobel per la Medicina 2020: premio assegnato a 3 scienziati per la scoperta del virus dell’Epatite C, “segnale importante”

Il premio Nobel per Medicina 2020 è stato assegnato congiuntamente a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per la scoperta del virus dell’Epatite C“.

L’annuncio è stato dato come dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network.

Alter, 85 anni, è nato nel 1935 a New York e si è laurato nell’Universita’ di Rochester, dove ha continuato a lavorare per un periodo per poi trasferirsi a Seattle. Dal 1961 ha lavorato per i National Institutes of Health (Nih).

Rice, 65 anni, è nato nel 1952 a Sacramento e si è laureato nel 1981 California Institute of Technology (Caltech). Dal 1986 ha lavorato nella Washington University School of Medicine a St Louis. Dal 2001 insegna alla Rockefeller University di New York, dove fino al 2018 ha diretto il Centro di ricerca sull’epatite C.

Houghton si è laureato nel 1977 nel King’s College di Londra e in seguito ha lavorato per le aziende G. D. Searle & Company e Chiron. Dal 2010 insegnato nell’Università di Alberta.

Il Comitato per il Nobel ha osservato che il lavoro dei tre premiati ha contribuito a spiegare una delle principali fonti di epatite trasmessa dal sangue che non poteva essere spiegata dai virus dell’epatite A e B. Il loro lavoro rende possibili esami del sangue e nuovi farmaci che hanno salvato milioni di vite.

“Grazie alla loro scoperta, sono ora disponibili esami del sangue altamente sensibili per il virus e questi hanno essenzialmente eliminato l’epatite post-trasfusione in molte parti del mondo, migliorando notevolmente la salute globale”, ha affermato il Comitato. “La loro scoperta ha anche permesso il rapido sviluppo di farmaci antivirali diretti contro l’epatite C“. “Per la prima volta nella storia, la malattia può ora essere curata, facendo sperare nell’eradicazione del virus dell’epatite C dalla popolazione mondiale“.

“Negli ultimi anni – ha spiegato una professoressa del Comitato – sono stimati 70 milioni di casi di Epatite C nel mondo, e il dato potrebbe essere sottostimato, e causa 400mila decessi all’anno ed è una delle cause più comuni di trapianti di fegato“.

Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro.

Il premio per la Medicina ha rivestito un significato particolare quest’anno a causa della pandemia di Coronavirus, che ha evidenziato l’importanza che la ricerca medica riveste per le società e le economie di tutto il mondo.

Il premio è il primo di sei premi che saranno annunciati fino al 12 ottobre.

Gli altri premi riguardano i campi della Fisica, Chimica, Letteratura, Pace ed Economia.

“Complimenti a Michael Houghton, Harvey J. Alter e Charles M. Rice. Sono i tre virologi a cui e’ stato assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina,” ha scritto su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza. “I loro studi hanno portato a importanti scoperte sul funzionamento del virus dell’Epatite C, in questo momento drammatico è un segnale importante per tutta la comunità scientifica“.