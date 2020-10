Nobel: Premio per l’Economia a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson

Il Premio Nobel per l’Economia è stato assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito per i loro studi sulla teoria delle aste, ossia della teoria che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta, e per le loro invenzioni in tema di “nuovi formati“.

Il premio è stato attribuito per la ricerca dei “modelli di vendita all’asta di beni e servizi difficili da vendere in maniera tradizionale, come le frequenze radio“. “Scoperte – si legge nella motivazione della Riksbank – di cui hanno beneficiato, venditori, acquirenti e contribuenti di tutto il mondo“.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla Sveriges Riksbank, la Banca Centrale Svedese, in memoria di Alfred Nobel. I

Il premio Nobel per l’Economia è ufficialmente il premio della Banca Centrale di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel e viene assegnato dal 1969.