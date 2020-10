North Sails si ispira all’Ice Sailing: la nuova collezione dedicata allo sport estremo

Panorami infiniti, velocità, rapporto primordiale con la natura: per gli appassionati di vela su ghiaccio l’inverno è la stagione preferita, il vento il migliore amico e la scoperta dello spot ghiacciato perfetto dove far volare la propria ice boat una vera e propria poesia.

Ed è proprio all’Ice Sailing che North Sails si è ispirato per alcuni capispalla e pezzi di maglieria, studiati per donare comfort anche nelle condizioni atmosferiche più estreme. In particolare, la Dalvin Jacket – imbottita e realizzata in ripstop stampato dall’aspetto cangiante con motivo ispirato alle piste di ghiaccio percorse dalle vele – ha un look&feel grafico e contemporaneo, ricco di dettagli funzionali per vivere l’inverno in piena libertà. L’imbottitura in Repreve, ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica, assicura il massimo calore mentre il cappuccio, le zip waterproof e la coulisse ne completano l’estetica smart e funzionale.

Altro capo chiave è il Montevideo Parka, realizzato anch’esso in tessuto ripstop riciclato e con trattamento idrorepellente e imbottitura in Repreve; perfetto per le attività outdoor e sintesi integrata di stile versatile e dettagli performance. Il parka ha un cappuccio rimovibile con coulisse, iconici taschini scaldamani e maxi tasche applicate.

Go Beyond: vai oltre i tuoi limiti. L’Ice Sailing è uno sport estremo praticato nei laghi ghiacciati immersi nella natura incontaminata, e North Sails – brand nato dalla vela – ne condivide alcuni key values, come la ricerca per l’innovazione e la velocità sempre più elevata, il rispetto per la terra e le sue meraviglie naturali e la passione per le attività outdoor.

North Sails ha inoltre coinvolto due atleti di vela sul ghiaccio – Chad Atkins e Oliver Moore – per comunicare al meglio il commitment del brand in questa attività ed entrambi ammettono che “è uno sport piuttosto folle, soprattutto se si tiene conto di tutto il tempo necessario per cercare le condizionali ottimali del ghiaccio che permettono alle ice boat di ‘regatare’. Ma crea dipendenza” – e aggiungono – “Un buon giorno di navigazione ogni tre anni, è sufficiente per farti tornare e volare sul ghiaccio.”