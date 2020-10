Nucleare: intesa Usa-Russia per l’estensione del New Start

Gli Usa hanno annunciato un “accordo di principio” con la Russia per l’estensione del trattato New Start per la riduzione delle armi nucleari, l’ultimo accordo del genere ancora in piedi tra Washington e Mosca.

Il trattato scadra’ all’inizio del 2021 . “Noi vogliamo prolungare il trattato New Start per un certo periodo, a condizione che loro accettino di limitare, di congelare, il loro arsenale nucleare – ha detto il negoziatore americano Marshall Billingsea – Riteniamo che ci sia un accordo di principio al massimo livello dei due governi”.