The North Face presenta la nuova giacca Summit Series L3 50/50: massima libertà di movimento in alta montagna con il minor peso possibile [FOTO]

Un approccio rivoluzionario al concetto di isolamento termico: la nuova giacca Summit Series L3 50/50 di The North Face, sviluppata in collaborazione con il suo team internazionale di atleti, tra cui Andres Marin, Hervé Barmasse e David Göttler, è pensata per coniugare la massima libertà di movimento necessaria in alta montagna con il minor peso possibile, riducendo la necessità di mettere e togliere strati di abbigliamento.

Il risultato del contributo allo sviluppo da parte degli atleti è un piumino termico realmente traspirante, caratterizzato da una struttura a scompartimenti per il contenimento della piuma e da un tessuto esterno permeabile all’aria.

L’unione di queste caratteristiche dà vita a uno strato in piuma traspirante che consente al calore in eccesso e al sudore di essere espulsi per una regolazione ottimale della temperatura durante le attività aerobiche in ambienti estremi, e che garantisce assoluta libertà di movimento e protezione dalle condizioni climatiche più estreme.

Il design e l’approccio rivoluzionario della giacca Summit Series L3 50/50 sono stati premiati con l’ISPO AWARD in occasione dell’ultima edizione della Fiera di Monaco di Baviera.

Summit Series L3 50/50 Down Hoodie è disponibile su www.thenorthface.it e in punti vendita selezionati.