Decisione shock in Polonia: aborto vietato anche in caso di malformazioni e patologie irreversibili, boom di proteste

Il tema aborto è sempre un tema delicato. Da anni si lotta per renderlo legale in tutto il mondo, lasciando alla donna la possibilità di scegliere se portare avanti la gravidanza o meno, ma non si è ancora raggiunta un alibertà totale, anzi! Arriva dalla Polonia una notizia che sta scatenando il caos: la Corte Costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale una legge che consente l’aborto di feti con difetti congeniti.

L’aborto è ulteriormente limitato in Polonia: non sarà possibile interrompere una gravidanza nemmeno in caso di malformazioni embrionali, difetti congeniti del feto e patologie irreversibili. A Varsavia si sono subito scatenate le proteste, con manifestazioni andate in scena nella notte. La polizia ha dovuto fare uso di gas lacrimogeni contro i protestanti davanti alla casa del capo di partito di governo Pis, Kaczynski. A Varsavia è in programma un’altra protesta per stasera, nonostante le denunce e gli arresti della notte.