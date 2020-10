Nuovo DPCM, Conte: “Volevo riferire sulle nuove misure ma si è deciso di attenersi al calendario dei lavori”

“Una premessa. Il mio intervento è dedicato a comunicazione in vista del consiglio Ue del 15 e 16 ottobre. In appendice mi ero detto disponibile a dare chiarimenti sulle ultime misure restrittive” del nuovo DPCM, “ma si è convenuto di attenersi al calendario dei lavori. Per questo mi atterrò a quello che e il perimetro dell’agenda“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera sul consiglio europeo di ottobre. “Anche ieri al Senato, era successo a palazzo Madama già” altre volte, “spesso gli interventi in aula, nelle dichiarazioni si parla di altre questioni e, così, si crea una certa asimmetria. Ne prendo atto e mi attengo all’ordine dei lavori“.