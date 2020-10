Nuovo DPCM, Decaro: “E’ uno scaricabarile, un finto coprifuoco. Chi controllerà?”

“Al Dpcm non do nessun voto: è stata commessa una scorrettezza istituzionale e non parteciperemo più alle Cabine di regia, tanto non servono a niente: si riuniscono con 20 presidenti di Regione, decidono con loro e poi a noi scaricano la responsabilità. Ci atterremo, come abbiamo sempre fatto, alle indicazioni che vengono dal governo“: lo ha affermato a Radio Capital il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in merito al decreto illustrato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. “A noi è sembrato uno scaricabarile: ci assumiamo la responsabilità, ma non si possono fare riunioni in cui non viene detto niente e poi il governo, che evidentemente non ha la forza per imporre un coprifuoco, fa un finto coprifuoco e dice che adesso decidono i sindaci quali sono le aree e le piazze. E chi controllerà? A noi è sembrato un modo per spostare la responsabilità agli occhi dell’opinione pubblica sui sindaci“. “Il Dpcm non è riuscito più come era stato presentato: i sindaci non hanno la possibilità e nemmeno la competenza di fare i controlli. Se serve io per primo farò un’ordinanza, ma ho bisogno di sapere dalla Prefettura e dai questori chi controlla e spiegarlo ai cittadini“, ha concluso Decaro.