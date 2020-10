Verso un nuovo Dpcm, feste private con poche persone: la popolazione insorge tra lamentele ed ironia

Si va verso un nuovo Dpcm: l’aumento dei casi positivi al coronavirus costringe Giuseppe Conte ad un nuova ed importante stretta. Tante e nuove restrizioni in vista: tra queste anche una legata alle feste private in casa. Feste vietate o con un numero limitato di persone, ma la popolazione insorge. Sui social, infatti, sono tantissimi i messaggi di persone che si scagliano contro questa nuova direttiva sulle feste private. C’è anche chi cita l’articolo 14 della Costituzione: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale“.

“Nel prossimo #Dpcm sembra sia presente divieto di feste private, o comunque a numero limitato…E i controlli? Le forze dell’ordine potranno forse entrare nei domicili privati senza mandato del giudice? Ci stanno sottraendo ad una ad una le nostre libertà! #DittaturaSanitaria“, scrive un utente di Twitter.

“Feste in casa con poche persone. Quindi ci saranno controlli presso il domicilio senza il mandato emesso dal giudice? E la riserva di legge speciale? Macché, c’è il #Dpcm. Cade l’ultima libertà fondamentale, l’inviolabilità del #domicilio“, si legge ancora sul noto social.

“In casa mia i partecipanti alla festa saranno obbligati a stare seduti al tavolo e dovranno indossare la mascherina per andare in bagno.per parlare tra noi solo WhatsApp con i guanti..sarà divertentissimo“, c’è chi infine sdrammatizza così.