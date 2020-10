Nursing Up: in Campania 18 infermieri contagiati in un mese

«Negli ultimi trenta giorni in Campania si sono contagiati 18 colleghi. Quella della regione è una situazione sull’orlo della deflagrazione e siamo solo all’inizio di quella che chiamiamo seconda ondata»: lo ha dichiarato Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, durante il programma Restart in onda su Cusano Italia Tv. «All’Ospedale del Mare ci sarebbero 200 posti letto in più se ci fosse il personale e i respiratori. Ci sono 21 colleghi – continua De Palma – che lavorano in prima linea contro il Covid e di questi solo 6 sono contrattualizzati, gli altri non hanno nemmeno un contratto. Ma come si può affrontare un nemico come il Covid con le armi spuntate?».