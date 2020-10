Mascherine all’aperto, è polemica: De Magistris durissimo contro De Luca, “non ha alcun senso. Se sono solo con mia moglie non la devo mettere”

E’ polemica sulle mascherine. Secondo il nuovo Dcpm sarà obbligatorio indossarle sempre, con unica eccezione nelle abitazioni. Quando si esce di casa bisogna indossare la mascherina anti-Covid, anche se non c’è altra gente nelle vicinanze. L’Italia intera, dunque, si divide: c’è chi non trova un senso a questa nuova legge, chi invece continua fermamente a portare avanti questa direttiva.

E’ lite tra De Magistris e De Luca: il sindaco di Napoli ha risposto duramente al Presidente della Regione Campania. ”Giusto quando si è in presenza di altre persone. La mascherina è uno strumento di prevenzione condivisibile. Reputo, invece, assolutamente privo di buon senso l’obbligo di indossarle quando si è da soli, come previsto dall’ordinanza di De Luca. Se stasera voglio fare una passeggiata a piazza Municipio da solo o con mia moglie senza mascherina non posso farlo. E’ un eccesso soprattutto quando il Governo nazionale parla un’altra lingua, che non è il linguaggio dell’irresponsabilità perché tutti siamo preoccupati”, queste le parole del sindaco all’Adnkronos.