Oggi, 11 ottobre, è la Giornata Mondiale del Coming Out: la storia di questa speciale ricorrenza

Si celebra oggi, 11, ottobre, il Coming Out Day. Questa speciale ricorrenza è nata negli Stati Uniti l’11 ottobre 1988: Robert Eichberg, psicologo del New Mexico, insieme al politico e attivista LGBT di Los Angelese Jean O’Leary, ebbero l’idea di istituire questa nuova ‘festa’ scegliendo la data dell’11 ottobre perchè primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti degli omosessuali.

L’11 ottobre, quindi, si celebra il momento in cui una persona omosessuale decide di rivelare il proprio orientamento sessuale alle persone care. Un momento delicatissimo e davvero importante. Il giorno Mondiale del Coming Out riscosse subito successo nella comunità LGBTQ+, grazie alla copertura mediatica dell’edizione del ’90.