Oggi Alex Zanardi compie 54 anni, pioggia di auguri sui social: “Non mollare, ti aspettiamo”

Pioggia di auguri di buon compleanno ad Alex Zanardi: il campione bolognese oggi compie 54 anni.

E’ attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano dove lotta senza sosta, dal terribile incidente dello scorso 19 giugno quando, nei pressi di Pienza, ha perso il controllo della sua handbike ed è finito contro un camion.

“Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie #ForzaAlex,” ha scritto Luca Pancalli, presidente del Cip, su Twitter.

Un giorno speciale per un uomo speciale.

Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex 💪💪#Zanardi pic.twitter.com/FmF56lssYl — F.C.I. (@Federciclismo) October 23, 2020