Oggi la conferenza stampa di Conte sul nuovo DPCM: a che ora e dove vederla

E’ in programma oggi 18 ottobre 2020 la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in riferimento al nuovo DPCM: il Presidente del Consiglio dovrebbe illustrare oggi le nuove misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Nella serata di ieri, il premier ha avuto una riunione fiume con i capidelegazione della maggioranza su quanto dovrà prevedere il nuovo decreto.

Il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per questa mattina un vertice al quale parteciperanno anche Anci e Upi, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, oltre al commissario Domenico Arcuri e al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Conte, nella conferenza stampa di oggi, dovrà rassicurare gli italiani riguardo all’ipotesi lockdown circolata nei giorni scorsi, ma dovrà anche dare spiegazioni in riferimento a molte attività – come ad esempio palestre, bar e ristoranti – che verranno penalizzate dalle restrizioni.

Nuovo DPCM, il vertice non scioglie i nodi

Dopo un confronto lungo oltre 3 ore del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e i ministri Roberto Gualtieri e Francesco Boccia, non si hanno ancora certezze sulle misure anti contagio che entreranno nel nuovo DPCM: al momento si parla di orari scaglionati per la scuola, palestre chiuse, stop a bar e pub dalle 21, ai ristoranti dalle 23 o 24. Serviranno un altro confronto con le Regioni e i Comuni e una discussione finale nel governo, prima che Conte – probabilmente nel pomeriggio o nella serata di oggi – annunci al Paese la nuova stretta.

Manca l’accordo ancora su diversi aspetti, decisivo potrebbe essere il confronto con gli enti locali, in particolare in riferimento allo stop a fiere e congressi, e all’ipotesi di vietare di consumare alcolici in piedi fuori dai locali dalle 18.

Come suggerito dal CTS, la nuova stretta dovrebbe puntare sullo smart working e sullo scaglionamento degli orari delle scuole superiori, con l’ipotesi di ingresso alle 11 e una quota di didattica a distanza per alleggerire i trasporti (non si esclude neppure una riduzione della capienza massima degli autobus).

Possibile anche lo stop agli sport di contatto dilettantistici, la chiusura di palestre e piscine.

Molto discusse anche misure anti movida e un possibile “coprifuoco“: il timore è che la chiusura di bar e pub alle 21, ristoranti alle 24, possa pesare su un settore già in grande difficoltà.

Conferenza stampa Conte: dove vedere la diretta e l’orario

Conte dovrebbe invenire oggi in conferenza stampa. La diretta del Presidente del Consiglio non ha ancora un orario programmato: dipenderà infatti dall’approvazione del nuovo DPCM, per il quale bisogna trovare ancora un accordo.

Molto probabilmente la conferenza di Giuseppe Conte sarà nel pomeriggio o in serata: in ogni caso sarà anticipata da un messaggio pubblicato sui canali social, dai profili istituzionali del Governo e del premier stesso, nel quale sarà ufficializzato l’orario della diretta. Sempre sui social verrà trasmessa la diretta della conferenza stampa, così come sul canale Youtube di Palazzo Chigi.

La conferenza verrà trasmessa anche in diretta TV, su SkyTg24, La7, Canale 5 e Rai1.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti, l’annuncio relativo alla conferenza stampa e la diretta del premier su MeteoWeb, dove verranno pubblicati tutti i dettagli delle misure del nuovo DPCM.