Ogni quanto bisogna cambiare le lenzuola? Le linee guida per una buona igiene del letto

Ogni giorno, donne, uomini, grandi e piccini si ritrovano a dover ‘rifare il letto’. Ognuno usa metodologie differenti: c’è chi sistema il letto appena sveglio, chi preferisce aspettare un po’, chi lo lascia addirittura sfatto, c’è chi sopra al materasso mette solo il lenzuolo con gli angoli e poi il piumino, chi invece aggiunge anche un lenzuolo superiore, chi usa un doppio coprimaterasso ecc ecc.. Tutti, però, dovrebbero seguire delle linee guida ben precise per una maggiore igiene.

E’ importantissimo, infatti, rispettare dei tempi ben precisi non solo per quanto riguarda ‘rifare’ il letto, ma anche per il cambio delle lenzuola.

Quando rifare il letto?

Secondo uno studio dell’Università di Kingston, in Inghilterra, è bene lasciare il letto sfatto per sconfiggere gli acari. “Per gli acari le condizioni all’interno del letto sono migliori rispetto a quelle fuori . Lasciando il letto in disordine, queste condizioni diventano rapidamente uguali a quelle del resto della stanza. Poiché questi parassiti possono sopravvivere solo ricavando l’acqua di cui hanno bisogno dall’ambiente, lasciare il letto sfatto durante il giorno elimina l’umidità dalle lenzuola e fa sì che gli acari si disidratino e, dopo un po’, muoiano“, ha spiegato il biologo Stephen Pretlove.

E’ consigliata, però, una via di mezzo: fare il letto immediatamente potrebbe essere controproducente. E’ bene quindi lasciare le lenzuola in disordine per qualche ora, e successivamente rifare il letto.

Ogni quanto vanno cambiate le lenzuola?

L’ideale, secondo diversi ricercatori, è lavare le lenzuola e quindi cambiare le lenzuola una volta alla settimana, soprattutto d’estate. Gli studiosi sconsigliano di lasciare le stesse lenzuola per più di 12 giorni. Per una buona igiene, non basta lavare le lenzuola, è importantissima anche la loro conservazione: bisogna riporle, infatti, quando sono completamente asciutte e in caso di conservazione a ‘lungo termine’ è bene metterle sottovuoto e al buio.

Perchè è importante prendersi cura del letto?

Nel letto si annida di tutto: batteri, peli di persone ma anche di animali, funghi, pollini, senza tralasciare sudore, secrezioni vaginali e anali, cellule della pelle e urina. Secondo alcuni studi un uomo può rilasciare fino a 100 litri di sudore l’anno nel letto e sui cuscini si possono annidare da 4 a 17 specie diverse di funghi. Per non parlare di resti di cibo e cosmetici.

Nelle lenzuola si depositano ogni giorno grandi quantità di polveri che agiscono poi sulla pelle, ma anche sulle vie respiratorie. E’ quindi indispensabile mantenere sempre le lenzuola pulite e cambiarle spesso. Asma, allergie, orticaria, e rinite possono essere causate o comunque aggravate da una cattiva igiene del letto. E’ importante anche la scelta dei tessuti: cotone e lino sono i migliori in assoluto perchè traspiranti.