E’ in programma il 6 ottobre un evento online, un dialogo sul tema dell’acqua, bene sempre più prezioso in un clima che cambia. Jaroslav Mysiak, direttore della divisione Risk Assessment and Adaptation Strategies della Fondazione CMCC, dialoga con Edoardo Borgomeo, autore del libro “Oro Blu. Storie di acqua e cambiamento climatico” (Laterza, 2020). Modera l’incontro Mauro Buonocore, responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Media della Fondazione CMCC.

In un viaggio che attraversa la Sicilia, il Bangladesh, l’Olanda, il Brasile, l’Iraq, l’Inghilterra, Singapore e la Nuova Zelanda – Oro blu ci fa scoprire come l’acqua si intrecci all’economia, alla storia, alla cultura e alla vita di ciascuno di noi. Una narrazione-reportage che, unendo interviste, episodi storici e dati scientifici, trasforma la nostra visione. La tesi di questo libro è semplice: la gestione dell’acqua non è solamente compito di ingegneri, economisti o ecologi, ma è compito di tutti. Perché senz’acqua niente è possibile ed è nostro compito difenderla, conservarla, evitare che venga sprecata o inquinata.