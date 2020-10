Giuseppe Conte e il mistero dell’orologio: la conferenza di domenica per il nuovo Dpcm è stata registrata?

Domenica sera è andata in onda la conferenza stampa di Giuseppe Conte: il Premier ha esposto i punti principali del nuovo Dpcm, invitando tutta la popolazione italiana a collaborare per limitare la diffusione del coronavirus e, di conseguenza, un nuovo lockdown.

Non si fa altro, dunque, che parlare delle nuove norme, in particolar modo dei rischi che corrono le palestre, che la prossima settimana protrebbero ricevere cattive notizie ed essere costrette a chiudere. Ma c’è un altro dettaglio che sta facendo il giro del web, mettendo un grosso dubbio a tutti gli italiani.

In tanti si sono accorti che l’orologio di Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di domenica sera, iniziata alle 21.30, segnava le 17.50. Ecco quindi che piovono tweet: in tantissimi si sono domandati se si trattasse solo di un guasto, oppure se la conferenza stampa non fosse registrata.

La seconda ipotesi sembra improbabile, poichè il vertice con i capidelegazione è finito intorno alle 20.00 e perchè dovrebbe vedere complici diversi giornalisti di molte testate importantissime a livello nazionale. E’ molto più probabile, quindi, che l’orologio di Conte necessiti un cambio di batterie.

Intanto alcune frecciatine arrivano a Conte anche da alcuni suoi colleghi politici, come Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista, che ha così commentato: “I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera delle 21.30 era stata registrato alle 17.50. L’aver telefonato a Salvini per 60 secondi poco prima di apparire in TV è stata comunque una presa in giro!“.