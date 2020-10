Ottobre é il mese della prevenzione del tumore al seno: Cotonella al fianco della Fondazione Umberto Veronesi [GALLERY]

Cotonella, azienda fondata nel 1972 a Sonico, tra le principali realtà italiane nel segmento della lingerie di qualità, lancia My Pink Slip, una special edition nata per supportare Fondazione Umberto Veronesi e, nello specifico, il suo progetto Pink is Good, nato per dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica, grazie al finanziamento di borse di ricerca per medici e scienziati che hanno deciso di dedicare la loro vita allo studio e alla cura del tumore al seno e degli altri tumori femminili.

Un connubio, quello tra Cotonella e Fondazione Umberto Veronesi, nato nel 2019 e che ha già portato al finanziamento di una ricercatrice italiana, Francesca Bianchi, il cui scopo è determinare l’efficacia degli antinfiammatori non steroidei (FANS) somministrati durante la chirurgia del tumore al seno triplo negativo in relazione anche al peso corporeo.

Il sostegno alla ricerca scientifica in questo ambito è fondamentale, sostenere i ricercatori è il primo passo per il processo che conduce alla prevenzione e alla cura dei tumori femminili.

Cotonella ha scelto di proseguire il supporto a Fondazione Umberto Veronesi anche attraverso la vendita di un capo speciale, uno slip rosa in cotone, in taglia unica, con il ricamo del fiocchetto simbolo della lotta al tumore al seno. Uno special packaging segnala l’operazione e invita ad un acquisto consapevole gli appassionati del brand.

Inoltre, l’invito a dedicare tempo e attenzione alla prevenzione dei tumori femminili caratterizza la comunicazione della collezione Intimo Naturale, con la diffusione all’interno del pack dei capi di intimo Cotonella di un leaflet specificatamente dedicato alle buone pratiche della prevenzione. My Pink Slip è acquistabile anche online su shop.cotonella.com al prezzo di Euro 4,90.

Cotonella nasce nel 1972 a Sonico, in provincia di Brescia, ad oggi sede legale, operativa e “cuore” dell’azienda.

Il core business di Cotonella è l’abbigliamento intimo di qualità per donna, uomo e bimbi. Il culto per la qualità è infatti la filosofia che caratterizza l’insieme dei brand, sia quelli che firmano le collezioni classiche e continuative sia quelle dai contenuti “fashion” o le linee dal carattere tecnologico e innovativo.

Cotonella è distribuita in tutti i circuiti commerciali dal momento che i prodotti hanno un target trasversale per profondità di gamma e di prezzo, forte di una gestione produttiva strutturata, elastica e snella in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di prodotto e di servizio di una clientela sempre più eterogenea e internazionale.

I valori della qualità e la ricerca del benessere e del comfort, sono in estrema sintesi il maggior focus aziendale. Tutti i prodotti sono garantiti da ben 54 controlli che, a partire dalle materie prime raggiungono tutte le fasi produttive sino al controllo statistico di qualità sul prodotto finito. Cotonella tutela la salute ed il benessere dei suoi consumatori svolgendo analisi sulla traspirabilità dei tessuti, la resistenza al lavaggio, la solidità dei colori e soprattutto la totale assenza di sostanze nocive.