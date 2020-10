Spettacolare palla di fuoco lascia a bocca aperta il Messico: alberi incendiati e possibili ritrovamenti di rocce [FOTO e VIDEO]

Una luminosissima e lenta palla di fuoco nel cielo e poi detriti al suolo. È quanto successo in Messico, dove alcuni abitanti di Lázaro Cárdenas, nello stato di Tamaulipas, hanno informato le autorità di una presunta caduta di frammenti di un meteorite dopo l’avvistamento di una palla di fuoco a Nuevo León. I residenti assicurano di aver visto un bolide cadere in un terreno incolto. Sul sito sono accorsi Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia, che hanno rilevato presenza di ceneri e alberi incendiati, così come odore di fumo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sui social network, circolano notizie di frammenti caduti anche in diversi altri comuni nel nord del Paese.

L’evento è avvenuto intorno alle 23 (ora locale) di ieri, martedì 6 ottobre. Le immagini dei video in fondo, mostrano una luminosissima palla di fuoco muoversi nel cielo per diversi secondi. Nello stato di Tamaulipas, sono state ritrovate delle rocce che potrebbero appartenere al meteorite e che saranno sottoposte ad analisi per determinarne l’origine. Le dimensioni sono di 1-2cm di diametro, con un colore scuro brillante.

Intanto, all’altro estremo del Paese, si attende l’impatto dell’uragano Delta, che si trova alla categoria 4 con venti di oltre 200km/.