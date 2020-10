Panini confezionati richiamati dagli scaffali: contengono ossido di etilene, dannoso per la salute [MARCHIO E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna l’avviso di richiamo per panini confezionati contaminati da sostanze nocive. Si tratta di prodotti a marchio Bakery SpA, contenenti ossido di etilene, una sostanza gassosa dannosa per la salute. Ecco i due lotti ritirati:

Panino tondo 85g con grano saraceno e topping cereali e semi, lotto n° 17620, venduto in confezione da 510 grammi;

Panino tondo 110g con topping cereali e semi, lotto n° 14720, venduto in confezioni da 660 grammi.

Chi avesse già acquistato il prodotto non deve consumare ma riconsegnare in negozio per la sostituzione o il rimborso.