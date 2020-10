Non ha la mascherina, donna cacciata dall’aereo: la reazione è folle, inizia a tossire addosso ai passeggeri [VIDEO]

L’emergenza coronavius sta causando conseguenze gravi non solo a livello clinico-sanitario, ma anche a livello umano, lavorativo e sociale. La pandemia ha messo in ginocchio tantissimi settori, che stanno cercando adesso di rimettersi in piedi. Per poterlo fare, però, bisogna rispettare alcune importanti regole, come quella di indossare la mascherina, sempre al chiuso, ma anche all’aperto se non si riesce a mantenere la distanza di un metro.

Non tutti, però, rispettano sempre queste semplici regole, creando situazioni spesso imbarazzanti. Su un volo aereo della Easyjet da Belfast ad Edimburgo è accaduto qualcosa di veramente folle: una signora non voleva indossare la mascherina ed è stata cacciata dal personale di bordo. La donna, furibonda, ha perso il controllo, iniziando a tossire addosso alla gente mentre si recava verso l’uscita dell’aereo.