Paura a Maslianico, nel Comasco: crolla il soffitto della scuola materna [FOTO]

Grande paura stamani all’asilo di Maslianico, in provincia di Como dove nella notte è crollato il soffitto. Le cause sono ancora da accertare, ma le immagini sono sconvolgenti. Fortunatamente l’accaduto si è verificato di notte, per cui in quel momento non c’era ancora nessuno e non si registrano conseguenze per le persone. Ad accorgersi del crollo è stato il personale che si stava occupando delle pulizie. Immediato l’allarme. La struttura è stata chiusa e rimarrà tale per almeno un paio di giorni.