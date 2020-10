Alla scoperta del corpo e del piacere femminile con Violeta Benini: presto disponibile il libro “Senza Tabù”

Il corpo femminile è un mondo spesso inesplorato. Non solo gli uomini, ma anche le donne stesse, spesso, non conoscono a fondo il loro corpo e, di conseguenza, il vero piacere. Nonostante viviamo nel 2020, l’era digitale, dei social, dove tutti sanno tutto e tutti parlano di tutto, il piacere della donna è ancora un tabù. Per questo motivo, ogni giorno, dottoresse ed esperte si battono per diffondere tutto il loro sapere e portare tutte le donne a conoscere davvero il proprio corpo.

E’ quello che ha voluto fare anche Violeta Benini: nata in Argentina ma residente a Pisa è un’ostetrica poliedrica ed un’educatrice perinatale che si prende “cura della donna nella sua totalità, dal menarca alla menopausa, aiutandola ad aumentare la consapevolezza di se stessa e a ritrovare il proprio equilibrio“, come si legge sul suo sito ufficiale.

Sostiene le donne nel percorso della gravidanza e si occupa della rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico. E’ inoltre un’esperta in sessualità consapevole e “aiuta le donne e le coppie ad aumentare la consapevolezza di se stesse e a ritrovarsi, o risvegliarsi!”. Esperta in fitoterapia, si definisce la “guru delle coppette mestruali“.

Ed è grazie alla sua esperienza che Violeta ha deciso di scrivere e pubblicare un libro, per aiutare le donne a scoprirsi o riscoprirsi. “Senza tabù, il mio corpo (come funziona), il piacere (come si fa)”, questo il titolo del libro che invita le donne a conoscere a fondo il proprio corpo per raggiungere il paicere, senza vergognarsi.

Bisogna ancora attendere qualche giorno prima di poter avere tra le mani questo prezioso gioiello, ma è possibile preorinarlo, cartaceo o in formato Kindle.





“Tu che mi leggerai potrai avere quindici anni o magari anche ottanta, avere già delle conoscenze sul tuo corpo e sulla sessualità oppure averne pochissime, o ancora avere difficoltà a trattare l’argomento. Se stai iniziando a esplorarti o a esplorare altre persone, sono tante le cose che mi piacerebbe che tu sapessi. Il sesso non è quello dei porno. Il sesso non è quello che si legge sui libri di anatomia. Il sesso non è solo quando c’è l’amore. Il sesso non è solo quello tra uomo e donna. Il sesso non dovrebbe essere un tabù, una vergogna di cui non si deve parlare. Il sesso non è nemmeno questo libro. Qui, però, troverai tante risposte ai dubbi che possono passarti per la testa, alle curiosità che ti sorgono spontanee, alle domande che ti sono venute in mente ma che non sai veramente a chi fare. Per aiutarti un po’, ci ho messo dentro anche delle illustrazioni anatomiche molto semplici. A volte alcuni dettagli sono volutamente più grandi oppure sono stati omessi. Ho cercato, però, di fare in modo che tutte le cose fossero al loro posto affinché tu possa avere le coordinate per conoscere meglio il tuo corpo e quello delle persone con cui amoreggerai. Puoi prenderti il tuo tempo e leggerlo con calma, cercando le informazioni che ti interessano di più; divorarlo alla velocità della luce per imparare tutto ciò che hai sempre voluto sapere; usarlo come un manuale vero e proprio ed “esercitarti” in autonomia (oppure in compagnia): insomma, ricordati che questo libro è tuo, il corpo è il tuo e non devi rendere conto a nessuno”, questa la descrizione del libro edito da Fabbri Editori, in uscita il 10 novembre.