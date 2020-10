Piano per il conseguimento degli obiettivi climatici 2030: la Commissione invita ad esprimersi su 4 proposte legislative future

Questa mattina la Commissione europea ha pubblicato le valutazioni d’impatto iniziali di quattro atti fondamentali della legislazione europea in materia di clima, la cui adozione è prevista a giugno 2021 in attuazione del piano per il conseguimento degli obiettivi climatici 2030.

Queste quattro proposte future contribuiranno a realizzare il Green Deal europeo e a conseguire l’obiettivo proposto di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Le valutazioni d’impatto iniziali del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE, del regolamento sulla condivisione degli sforzi, del regolamento sull’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura e delle norme in materia di emissioni di CO2 per le autovetture resteranno aperte ai commenti del pubblico per quattro settimane, fino a giovedì 26 novembre 2020. Le valutazioni illustrano la natura e la portata eventuali delle revisioni di ciascuno di questi strumenti programmatici e dell’analisi che la Commissione effettuerà nei prossimi mesi. A questa prima raccolta di commenti seguiranno a tempo debito ulteriori consultazioni pubbliche aperte.