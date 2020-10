Le piogge monsoniche colpiscono duramente l’India: almeno 70 morti e gravi danni

Le piogge monsoniche in India hanno già provocato almeno 70 morti: lo ha riportato l’emittente indiana Ndtv.

Le precipitazioni hanno duramente colpito soprattutto lo Stato centro-meridionale del Telangana, provocando la morte di almeno 50 persone. Tra i danni materiali si segnalano circa 20mila case danneggiate e numerosi campi allagati.

Le autorità del Telangana hanno chiesto al governo indiano 13,5 miliardi di rupie (184 milioni di dollari) in assistenza per aiutare le persone colpite dalle piogge incessanti.