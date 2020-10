Piogge torrenziali in Vietnam e Cambogia: 54 morti e molti dispersi, 20mila persone evacuate [FOTO]

Allerta inondazioni in Vietnam e in Cambogia dove le piogge torrenziali hanno interessato la parte centrale del Paese e alcune province della dell’Altopiano centrale (al confine con Laos e Cambogia) causando danni e pesanti conseguenze. Diversi gli allagamenti, le alluvioni e lo straripamento dei corsi d’acqua.

Come spiegano i media locali almeno 36 persone sono morte in Vietnam e 16 in Cambogia. Numerosi sono i dispersi e 20 mila le persone evacuate. Alcuni villaggi sono stati interamente sommersi d’acqua e si sono verificate frane, smottamenti, colate di fango e danni alle infrastrutture.

Secondo il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri del Vietnam, 30 persone hanno perso la vita per essere state trascinate via dalle correnti, tre sono annegati in naufragi delle barche su cui si trovavano e altri 3 fulminati mentre tentavano di fare lavori nelle case danneggiate dai disastri.

Ci sono anche 12 dispersi, e ancora altre 30 vittime: le statistiche ufficiali non includono i 17 operai edili sepolti da una frana nella provincia di Thua Tien-Hue e 13 dei loro soccorritori, a loro volta colpiti da una seconda frana. Le piogge in corso nel Vietnam centrale da una settimana hanno provocato la sommersione di oltre 135 mila case, rovinato oltre 6.000 ettari di raccolti agricoli e ucciso 332.500 animali fra pollame e bestiame.

Nella vicina Cambogia, dove dall’1 Ottobre le piogge hanno dato origine a inondazioni in nove province e nella capitale, almeno 16 persone sono morte, 1.200 famiglie sono state evacuate e 25.000 case e 84.000 ettari di raccolti sono stati danneggiati, secondo la stampa locale. La situazione in entrambi i Paesi potrebbe peggiorare nei prossimi giorni a causa dell’imminente arrivo del tifone Nangka, che interessera’ soprattutto la parte piu’ settentrionale del Vietnam; sono inoltre previste altre forti piogge per la fine della settimana su entrambi i Paesi del sud-est asiatico.